Đá Gà Peru QH88 – Trải nghiệm cá cược trực tiếp có BLV

Anh em đã bao giờ từng nghe qua về hình thức đá gà Peru -Thú vui giải trí đang làm mưa làm gió trong cộng đồng cá cược thời gian gần đây. Tại nhà cái QH88, trò chơi được đông đảo bet thủ săn đón nồng nhiệt với quy tắc chơi đơn giản cùng tỷ lệ trả thưởng siêu cao.

Nếu như anh em muốn tìm hiểu rõ hơn về cách chơi đá gà này, hãy cùng QH88 chúng tôi khám phá trong bài viết sau đây nhé!

Tổng quan chung về chơi đá gà Peru

Đá gà Peru là hình thức cá cược phổ biến và độc đáo khiến cho nhiều người chơi đam mê cá cược phải hứng thú. Khác với loại hình đá gà truyền thống, phiên bản này trở nên hấp dẫn hơn khi hội tụ những chiến kê với kỹ năng chiến đấu mạnh cùng lối chơi quyết liệt. Hầu như chú gà nào cũng sở hữu cho mình một thân hình cao lớn và đòn đá với lực sát thương cao, sẵn sàng một mất một còn với đối thủ.

Qua nhiều năm phát triển, chọi gà Peru đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân vùng Peru và sau đó lan rộng sang các quốc gia khác trên thế giới.

Ngày nay, với sự công nghệ hóa, toàn cầu hóa trò chơi đã vượt xa biên giới Nam Mỹ và có mặt tại hầu hết các nền tảng trực tuyến, trong đó có QH88. Tại đây, người chơi sẽ có được những trải nghiệm chân thực trong các trận đấu đỉnh cao với hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động. Ngoài ra, sân chơi còn đang chạy chương trình hoàn tiền cược 0.7% cho tất cả các sảnh đá gà để anh em có được số lợi nhuận cao nhất.

Luật chơi đá gà Peru quy định mới nhất tại QH88

Dưới đây chính là những quy tắc đặt cược cơ bản về trò chơi đá gà chọi Peru mà bất cứ anh em nào cũng cần biết nếu muốn tham gia. Cụ thể như sau:

Quy tắc đặt cược

Khi tham gia, người chơi có thể được phép đặt cược trước khi trận đấu bắt đầu hoặc cược trực tiếp khi trận đấu đang diễn ra. Theo đó, nếu lựa chọn cược trước trận đấu sẽ bao gồm các hình thức phổ biến như cược thắng thua hoặc cược hòa và mức tiền cược dao động trong khoảng từ 100.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ.

Bên cạnh đó, nhà cái QH88 còn đem đến thêm cho khách hàng các hình thức cược không kém phần đa dạng khác như cược số hiệp đấu, cược ra đòn đầu tiên, cược gà bị hạ trước, cược tỷ số chung cuộc.

Thời gian thi đấu

Mỗi trận đấu đá gà sẽ có thời gian thi đấu cố định, thông thường dao động trong khoảng 10 – 15 phút cho mỗi hiệp. Theo như ghi nhận 3 – 5 hiệp là số lượng vừa đủ để quyết định thắng thua của trận đấu và chiến kê sẽ có thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp từ 2-3 phút.

Trong một số trường hợp đặc biệt, trận đấu sẽ được kết thúc sớm hơn dự kiến khi một trong hai chú gà bị hạ gục và không còn khả năng thi đấu nữa. Trường hợp này phía trọng tài sẽ ngay lập tức thông báo kết quả thắng thua.

Cách xác định thắng thua của trận đấu

Một trong những phương pháp xác định thắng thua dễ dàng nhất chính là một trong hai chiến kê đã không còn khả năng phản kháng lại và không đứng dậy được. Còn trường hợp trận đấu diễn ra khá suôn sẻ mà không có con nào bị hạ gục thì trọng tài sẽ căn cứ dựa trên số lần ra đòn chính xác, sức bền cũng như thái độ thi đấu để quyết định chú gà nào sẽ gặt hái được thành công.

Còn trong tình huống hiếm hoi, khi cả hai chú gà đều đứng im và không ra đòn vì kiệt sức thì trận đấu đó sẽ phán kết quả hòa.

3 cửa cược cơ bản trong đá gà Peru QH88

Tại sân chơi QH88, khi anh em muốn đặt cược cho loại hình chọi gà Peru sẽ có tổng cộng 3 cửa cược khác nhau. Cụ thể như sau:

Cửa Meron

Đây là một loại cửa đặt cược cho chú gà được nhà cái nhận định có thực lực mạnh hơn với khả năng chiến thắng cao hơn trong trận đấu. Tỷ lệ ăn thưởng cho cửa Meron sẽ dao động trong khoảng 1:1 hoặc 1:2, đồng nghĩa nếu anh em xuống 100k tiền cược sẽ có thể thu về 100k – 200k tiền lãi và tùy thuộc vào từng tỷ lệ cược cụ thể của QH88.

Cửa Wala

Cửa cược này sẽ dành cho chú gà được nhận định có xác suất chiến thắng thấp hơn. Nếu như anh em muốn xuống tiền cho cửa này thì mức trả thưởng được QH88 sẽ cao hơn và lên tới 4 – 5 lần so với tiền cược ban đầu. Tuy nhiên anh em cần lưu ý vì khả năng trúng sẽ không cao bằng cửa cược Meron.

Cửa Tie

Đây là cửa cược được nhà cái xây dựng trong trường hợp người chơi dự đoán trận đấu sẽ ra kết quả hòa. Nếu như anh em phân tích và không thể biết được thắng thua sẽ là chú gà nào thì cửa Tie sẽ là sự lựa chọn hợp lý.

Tỷ lệ thắng cho cửa Tie sẽ cao hơn so với hai cửa còn lại khi dao động trong khoảng 8 – 10 lần so với tiền vốn bỏ ra. Điều này đồng nghĩa nếu anh em cược 100k và may mắn chiến thắng sẽ thu về 800k – 1 triệu tiền lãi.

Bí kíp đặt cược đá gà Peru thắng lớn mỗi ngày

Cược gà Peru là một trải nghiệm giải trí tuyệt vời và nếu như anh em muốn tăng cơ hội thắng lợi thì hãy áp dụng những mẹo chơi sau đây của chúng tôi:

Tìm hiểu kỹ về các hình thức thi đấu đá gà, lịch sử và thông tin về những chiến kê sắp tham gia trận đấu, thông qua đó sẽ biết được chú gà nào có thực lực mạnh hơn.

Đặt ra ngân sách cược cụ thể và phù hợp nếu như anh em không muốn bị hao hụt vốn nhanh chóng và lãng phí. Lời khuyên từ cao thủ hãy chia nhỏ tiền vốn cho từng trận hoặc từng hiệp.

Giữ bình tĩnh trong quá trình đặt cược vì có những thời điểm trận đấu sẽ khiến anh em cảm thấy phấn khích và mất tập trung.

Cân nhắc về các loại hình đặt cược trực tiếp và nên đặt cược vào con gà nào có tỷ lệ cược cao hơn.

Kết luận

Hy vọng với bài viết trên của chúng tôi, anh em đã nắm được rõ hơn về một số thông tin liên quan đến đá gà Peru. Nếu như bet thủ nào vẫn còn băn khoăn tìm địa chỉ cá cược thì đừng chần chờ mà hãy nhanh tay đăng ký QH88 để tham gia tại thiên đường đổi thưởng nhé!